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1200 شخص.. شاهد مئات العالقين فى ملاعب الفلبين ينتظرون مساعدة الحكومة لإعادتهم لمنازلهم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا رصد تفاصيل المئات من العالقين بملعب رياضي في الفلبين يخشون الإصابة بكوفيد-19. 

ووفقا للتقرير، فإنه قد تقطعت السبل بمئات العمال ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كوفيد-19 في ملعب رياضي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بانتظار مساعدة الحكومة لإعادتهم إلى منازلهم.

وتم تسجيل حوالي 1200 شخص طلبوا مساعدة الحكومة لنقلهم مجاناٌ إلى مقاطعاتهم أمس  الثلاثاء، وينحدر جميع العمال من قرى ومدن فلبينية عدة وكانوا جميعًا يعملون في مانيلا قبل أن يخسروا وظائفهم بشكل مفاجئ خلال إغلاق كوفيد-19 ويعجزون عن العودة إلى قراهم ومدنهم مذاك.

وقال ريكي ياكيت، عامل مطبخ سابق فی الثلاثين من العمر، فقد وظيفته حين أغلق مطعم صيني: "ما أريده حقًا هو أن نتمكن من العودة إلى المنزل.

وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 4000 شخص من العالقين بالملعب، تم نقلهم بالفعل إلى مقاطعاتهم منذ الأسبوع الماضي.

يذكر أن  المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك قد صرح الجمعة الماضية، أن الفلبين سترفع حظر السفر عن الأجانب القادمين إليها ممن يحملون تأشيرات سفر طويلة الأجل اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
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