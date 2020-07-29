مايا مرسي: تعيين منى ناصر مساعدة لوزير المالية تمكين للمرأة

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة منى ناصر والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتعيينها مساعدة له.





وأشادت الدكتورة مايا مرسي بقرار وزير المالية بتعيين الدكتورة منى ناصر، والذي أوضح فيه أن ذلك يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة التى تتمتع بالكفاءة من المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، معربة عن سعادتها بالإهتمام بتمكين المرأة داخل الوزارة، ودعم وصولها للمواقع القيادية تماشيًا مع توجهات الدولة ، مؤكدة تطلعها أن تحذو جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة حذو وزارة المالية، وذلك بناءا على الكفاءة والجدارة الحقيقية والتى تتمتع بها المرأة المصرية، مشددة على أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية أصبح ضرورة حتمية يقتضيها الواقع وأهمية دور ومكانة المرأة المصرية في المجتمع، متمنية التوفيق والنجاح للدكتورة منى ناصر.







