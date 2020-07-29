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أخبار البلد

مايا مرسي: تعيين منى ناصر مساعدة لوزير المالية تمكين للمرأة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:46 م
الدكتورة منى ناصر
الدكتورة منى ناصر
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أمل مجدى
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة منى ناصر والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتعيينها مساعدة له.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي  بقرار وزير المالية بتعيين الدكتورة منى ناصر، والذي أوضح فيه أن  ذلك يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة التى تتمتع بالكفاءة من المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، معربة عن سعادتها بالإهتمام  بتمكين المرأة داخل الوزارة، ودعم وصولها للمواقع القيادية تماشيًا مع توجهات الدولة ، مؤكدة تطلعها أن تحذو جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة حذو وزارة المالية،  وذلك بناءا على الكفاءة والجدارة الحقيقية والتى تتمتع بها المرأة المصرية، مشددة على أن  وصول المرأة إلى المواقع القيادية أصبح ضرورة حتمية يقتضيها الواقع وأهمية دور ومكانة المرأة المصرية في المجتمع، متمنية التوفيق والنجاح للدكتورة منى ناصر.


جدير بالذكر أن الدكتورة مني ناصر تعد من الكوادر المتميزة بوزارة المالية حيث شغلت عدة مناصب أبرزها، بجانب مشروع النافذة الواحدة، منصب المدير التنفيذي لصندوق أرباب العهد، وقد عملت مراقبًا ماليًا في عدد من الجهات العامة مثل حي غرب القاهرة وهيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وجامعة عين شمس، وهي خريجة كلية التجارة عام 1992 كما حصلت علي ليسانس الحقوق عام 2005، وماجستير في الاقتصاد من تجارة عين شمس عام 2001، ونالت درجة الدكتوراه من ذات الكلية عام 2009 عن رسالتها التى جاءت بعنوان: «مشكلات تمويل التأمين الصحي وإمكانية مواجهتها دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة».
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