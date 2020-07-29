بيع أغذية غير صالحة.. ضبط أمين عهدة بأحد المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتبين حيازته (1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض - نشا) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.