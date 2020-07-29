جمال عبد الحميد: مبادرة نبذ التعصب لن تنجح في مصر وعلى رؤساء الأندية الهدوء

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مبادرة "نبذ التعصب " لن تنجح في مصر وأنها تكررت 70 ألف مرة من قبل ولم تنجح، خاصة أنها نفذت من قبل من خلال وزراء وفنانين ولاعبي كرة كبار ولم تعط أي تأثير على جماهير القطبين.

وقال عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المبادرة لن تنجح إلا لو كانت شعبية نابعة من جماهير الكرة أنفسهم، وأن تدعم بعد ذلك من خلال رموز الكرة المصرية ومجالس إدارات الأندية مع الالتزام بالروح الرياضية من أجل أن ترى ملاعبنا مثل زمان.

وأضاف أنه عند عمل مبادرة لنبذ التعصب يجب أن نخاطب رئيس نادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك ونطالبهما بدعمها والهدوء وعدم إشعال الفتنة كما يحدث الآن، قائلا: "لازم نهدي رؤساء الأندية الأول ونخليهم يعملوا مبادرة وبعد كدا نكلم الجماهير ونقولهم اهدوا، غير كدا عبث".









وشهدت الفترة الماضية اشتعال الأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك، خاصة على السوشيال ميديا، في سابقة لم تحدث من قبل حتى وصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ والخوض في الأعراض، مما ينذر بكارثة جديدة في الكرة المصرية.