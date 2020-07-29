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حوادث

الرقابة الإدارية تضبط رئيس مجلس إدارة شركة تجارة إلكترونية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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إبراهيم مصطفى
القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي.

أسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون

 وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية، اذنت بضبط المتهم وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، و الحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة

 وجار التحقيق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
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