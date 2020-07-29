عمرو سليمان: ثقة فيتش في الاقتصاد المصري تتطابق مع إحساس المواطن

قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنتة وكالة "فيتش"، بشأن ثقتها بالاقتصاد المصرى يتطابق تماما مع إحساس المواطن المصرى بالاقتصاد الحالى .
وأضاف دكتور عمرو سليمان ، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، إنه منذ عام 2019 وحتى الآن التقارير الدولية توضح انه لا يوجد بينها وبين المواطن فجوة كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه فى بداية الإصلاح الاقتصاد كان يعانى المواطن من ارتفاع الاسعار نتيجة للتعويم والتضخم ، ولكن ما تم من اصلاح اقتصادى كبير جدا جعل وكالة " فيتش " تكون عن مصر فكرة جيدة حول قوى الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة كورونا.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصرى هو الناجى الوحيد فى المنطقة من ازمة كورونا وستحقق نموا إيجابيا.