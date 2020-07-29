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اقتصاد

117.2% زيادة فى الأرباح .. العربية للأدوية تحقق 520 مليون جنيه إيرادات خلال عام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:39 م
صناعة الادوية
صناعة الادوية
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة القابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ارتفاع أرباحها قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020) بنسبة 117.2%.

وأضافت الشركة في بيان ، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أقرا ايضا..لمواجهة كورونا.. شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تنتج 14 مليون عبوة خافض حرارة و5 ملايين فيتامين سى خلال 4 أشهر

 وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح قبل الضرائب بلغ 104.73 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

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