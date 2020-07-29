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حوادث

المحكمة برأته بعد زواجه بها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها بالقليوبية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:06 م
فتاة - ارشيفية
فتاة - ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ببراءة متهم بهتك عرض فتاة بعد أن تزوجها وأصبح لديه منها طفلان وتنازلت الفتاة عن البلاغ المقدم منها.






وكانت المجني عليها قد اتهمت المتهم بهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بعد إيهامه لها بالزواج وذلك بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالأوراق.



وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إذ تبادلا أرقام الهواتف ونشأت بينهما علاقة عاطفية قام إثرها المتهم بلقائها ومواعدتها أكثر من مرة ثم بمواقعتها جنسيا مرتين وكان ذلك بإرادتها بعد أن وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده لها وانها أكتشفت إثر ذلك أنها حامل منه وفي شهرها الثالث بعد عمل اختبار حمل ثبت إيجابيته.


وأمام المحكمة حضرت المجني عليها ووالدها حيث تنازلت عن القضية أمام المحكمة وأقرت بأن المتهم كان متزوجا عرفيا منها حال ارتكابه الواقعة وأقرت أمام المحكمة بأن المتهم تزوجها رسميا فور بلوغها 18 عاما وقدمت وثيقة زواج المتهم منها وشهادة ميلاد لطفليها من المتهم وطلبت من المحكمة الحكم بتبرئته حرصا على طفليها كما تنازل والد المجني عليها عن القضية أمام المحكمة.



من ناحية اخرى قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة استمرار حبس المتهم بسرقة مستلزمات ومهمات لهيئة السكة الحديد "لقم فرامل جرارات" مملوكة لهيئة السكة الحديد لمدة 45 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق على أن يراعي له التجديد في الميعاد المحدد قانونا.


وكانت مباحث السكة الحديد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد قيامه بسرقة الفرامل أثناء محاولة فراره وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.


وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة من المهندسين الفنيين بهيئة سكك حديد مصر لفحص المضبوطات وانتهت اللجنة في تقريرها بأن "لقم الفرامل" المضبوطة صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بارتكابه الواقعة.
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