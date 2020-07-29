نجم ريال مدريد يصف نيمار بأنه الأمهر عالميا

رغم المنافسة، والمشاحنات القوية التي كانت بين لاعبي برشلونة وريال مدريد، الا ان تلك المشاحنات لم تمنع، نجم ريال مدريد الفرنسي "كريم بنزيما" بالإشادة بالنجم البرازيلي "نيمار".





وجاءت اشادة النجم الفرنسي بنيمار عندما سئل من طرف جمهوره عبر قناته على "اليوتيوب" عن نيمار، رد بأنه افضل مرواغ للكرة في العالم، ويمتلك مهارة فريدة من نوعها.







يذكر ان النجم الفرنسي ساهم في حصول فريقه "ريال مدريد" على بطولة الدوري الاسباني بعد اداء رائع قدمه كريم بنزيما هذا الموسم مع الميرينجي، مسجلًا من خلاله 21 هدف.







ويستعد فريق ريال مدريد حاليًا للقاء المرتقب ضد مانشيستر سيتي، في اياب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا في ال7 من اغسطس القادم.