AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم ريال مدريد يصف نيمار بأنه الأمهر عالميا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
رغم المنافسة، والمشاحنات القوية التي كانت بين لاعبي برشلونة وريال مدريد، الا ان تلك المشاحنات لم تمنع، نجم ريال مدريد الفرنسي "كريم بنزيما" بالإشادة بالنجم البرازيلي "نيمار".

وجاءت اشادة النجم الفرنسي بنيمار عندما سئل من طرف جمهوره عبر قناته على "اليوتيوب" عن نيمار، رد بأنه افضل مرواغ للكرة في العالم، ويمتلك مهارة فريدة من نوعها.

يذكر ان النجم الفرنسي ساهم في حصول فريقه "ريال مدريد" على بطولة الدوري الاسباني بعد اداء رائع قدمه كريم بنزيما هذا الموسم مع الميرينجي، مسجلًا من خلاله 21 هدف.

ويستعد فريق ريال مدريد حاليًا للقاء المرتقب ضد مانشيستر سيتي، في اياب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا في ال7 من اغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة على الصدارة بثلاثية في شباك فالنسيا ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سويسداد في الدوري الأسباني.. وأول تعليق من زيدان (فيديو)

كريم بنزيما.. حكاية نجم خرج من ظل رونالدو فأبهر العالم بسحره

كريم بنزيما يتصدر تويتر بعد إلغاء جائزة البالون دور هذا العام

بنزيما ردا على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا أفضل أن أضحك

بالأرقام.. بنزيما يتفوق على ميسي رغم تصدر البرغوث صدارة هدافي الليجا

ترشيحاتنا

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

مجلس الوزراء ينعي "طبيب الغلابة".. سيظل حاضرا رغم المغيب

جيهان العسال: يجب منع التجمعات وارتداء الكمامة لمنع تفشى كورونا فى العيد

الدسوقي يحكي ذكرياته مع محمد صلاح في المقاولون.. ورفض النني مساعدته للانتقال للمحلة.. وسر تطوير أداء نجم ليفربول

استياء في الأهلي بسبب تقليص صلاحيات سيد عبدالحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

بـ الورود الأنيقة.. أمل حجازي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

شاهد| قوات الشرطة المؤمّنة لاحتفالات المواطنين بعيد الاضحى