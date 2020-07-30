فيديو جراف.. كيف نستثمر يوم عرفة

يستعد المسلمون من جميع أنحاء العالم لاستقبال أفضل أيام العام على الإطلاق وهو يوم عرفة، لذا يجب على جميع المسلمين استثمار يوم عرفة فى التضرع والإلحاح على الله بالدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجعل الرحمن عز وجل يوم عرفة يومًا مميزًا عن باقي أيام العام من الأجر والثواب الذي يعود على من يقيمه احتسابًا الله عز وجل، ومن العبادات المستحبة في هذا اليوم العظيم، وهناك الكثير من الأعمال العظيمة التي ينبغي على المسلم الحرص على فعلها ابتغاء الأجر العظيم في تلك الأيام الفضيلة.
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