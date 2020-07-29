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أخبار البلد

مدبولي يكلف المحافظين بمتابعة توافر السلع والوقود وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:25 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة ومناقشة بعض الملفات المهمة على مستوى المحافظات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة متابعة المحافظين لمدى توافر كافة السلع الاستهلاكية بجميع المنافذ، مع الأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه على مستوى جميع المحافظات.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي صدرت عن اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بكل حسم، ولاسيما ما يتعلق بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، و في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، وللحفاظ على معدل تراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، منبها على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق، والمتنزهات طوال فترة العيد.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتشديد على تواجد الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة المستشفيات المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

و كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بتفعيل العمل بغرف العمليات على مدار الساعة؛ حتى يتسنى التدخل الفوريّ في حال حدوث أي مشكلة.
ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات والمرور اليومي على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ لرصد أي مخالفات بناء، وخاصة خلال فترة الإجازة، والتعامل معها على الفور بالإزالة، مع الإحالة للنيابة العسكرية.

وفي ختام الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين، وجميع المواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.
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