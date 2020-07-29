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أخبار البلد

السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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حمادة خطاب

أقدمت هيئة السكة الحديد على تشغيل عدد ١٦ قطار خدمة جديدة علي الوجهين القبلي والبحري والتي ترتكز علي تقديم اعلي مستوي من الخدمات، وسيتم تشغيل عدد ٨ قطارات علي الوجه القبلي منهم ٤ قطارات روسية (٢ قطار القاهرة اسيوط، ٢ قطار القاهرة سوهاج) وبالعكس وعدد ٤ قطارات اسباني (القاهرة اسوان وبالعكس) وسيتم تشغيل عدد ٨ قطارات علي الوجه البحري منهم ٢ قطار روسي (القاهرة الاسكندرية) وبالعكس ، ٢ قطار اسباني (القاهرة بورسعيد) وبالعكس، ٢ قطار فرنساوي (القاهرة المنصورة) وبالعكس و عدد ٢ قطار درجة ثانيه عادية (طنطا الاسماعيلية) وبالعكس.


كما تم اضافة خدمة مكيفة جديدة علي ١٠ قطارات تجسد مستوى الخدمة المتميزة الجديدة علي القطارات لتعمل علي خطوط القاهرة كفر الشيخ، القاهرة المناشي ، القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة ، القاهرة الاسماعيلية السويس والقاهرة منوف طنطا الاسكندرية بواقع ٢ عربة اسباني مكيفة علي كل قطار.


وقالت الهيئة فى بيانها أنه استكمالًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية برفع مستوي وكفاءة الخدمة بما يليق بمكانة جمهور الركاب، قامت هيئة السكة الحديد بتعديل الخدمة علي عدد ١٢ قطار درجة ثالثة عادية الي خدمة درجة ثانية عادية بواقع عدد ٤ قطارات علي خط القاهرة منوف طنطا، وعدد ٤ قطارات علي خط القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة، وعدد ٤ قطارات علي خط القاهرة المناشي ايتاي.

السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
السكة الحديد تزف بشرى لركابها.. تشغيل ٣٨ قطارا جديدا والدفع بالمكيف بعدد من الخطوط لأول مرة
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