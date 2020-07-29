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محافظات

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.. وكيل زراعة الفيوم يبحث استعدادات إجازة عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:45 م
اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا بمقر مكتبه بديوان عام المديرية للسادة مديرو الإدارات لتنسيق العمل خلال فترة اجازةُ عيد الأضحى المبارك  بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية .

حيث تم استعراض ما تم انجازه خلال الفترة الاخيرة، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف على التوصيات الخاصة بالتصدى للتعديات على الأرض الزراعية، وأهمية تنشيط حملات الإزالة والمرور الميداني خصوصا أيام الإجازات الرسمية. 


تم التنبيه على إخطار الشرطة بالتسليم الفعلى للمحاضر والترتيب مع مجالس المدن والوحدات المحلية لاتمام الإزالة وكذلك ضرورة إرسال صوره من الأحكام القضائية للتعديات والتنوية عن أى حالة وجود تعديات بزمام أى إداره .

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سيتم محاسبة مدير الإدارة ومسئول الحماية بالإدارة فى حالة عدم اتخاذ أى إجراء وايضا تسجيل زيارات مسئول حماية الأراضى بالمراكز على الجمعيات الزراعية بدفاتر الزياره مع إخطار الوحدات المحلية بمكاتبات رسمية بحالات التعديات أولا بأول.ونوه أن الأرض التى يتم التعدى عليها يجب لا يتم صرف أسمدة لها فى جميع الحالات .

كما تم مناقشة الاهتمام بالمحاصيل الصيفية واكتشاف أى إصابة مبكرة والإبلاغ عنها وخصوصا محصول الذرة والمحاصيل غير التقليدية وضرورة الالتزام بعمل المعاينات على النماذج الواردة من الوزارة وكذلك يتم عمل حصر فعلى على الطبيعة للزراعات الصيفية .

وايضا الاهتمام برش ديدان اللوز القرنفلية والشوكية حسب الرش الدورى لمحصول القطن موسم 2020  في الميعاد المحدد لها مع مراعاة التزام المزارعين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأشار الى إلزام مديرى الإدارة ومفتشى التعاون الزراعى بسرعة صرف جميع الأسمدة المقرره حسب المنزرع فعليا على الطبيعة والعمل على راحة المزارعين   ،  ويتم التفتيش المفاجئ والمعاينة على الطبيعة لمعرفة المحصول القائم الذى تم صرف الأسمدة عليه على أن يتم الإشراف على ترتيب المخازن مسؤولية مدير الجمعية وأمين المخازن ومفتشى التعاون .

كما أكد وكيل الوزارة على عمل نوبتجيات على مستوى المديرية والإدارات الزراعية التابعه لها وكذلك غرف عمليات لمتابعة اخر المستجدات على مستوى القطاع الزراعي بالمديرية بالاضافة الى التنبيه على إدارة الأمن لعمل نوبتجيات لتأمين مقرات المديرية .
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.. وكيل زراعة الفيوم يبحث استعدادات إجازة عيد الأضحى
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.. وكيل زراعة الفيوم يبحث استعدادات إجازة عيد الأضحى
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.. وكيل زراعة الفيوم يبحث استعدادات إجازة عيد الأضحى
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