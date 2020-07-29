AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل العيد .. إليكِ طريقة الباديكير في البيت

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:01 م
الباديكير في البيت
الباديكير في البيت
Advertisements
رشا عوني
تستعد النساء لكل عيد بتجهيزات خاصة مثل الملابس الجديدة وصبغات الشعر المختلفة مع ماسكات العيد والعناية بالشعر والجسم. ومن أهم الأمور التي تهتم بها الفتيات هي خطوات الباديكير والمانيكير،  فيمكنك القيام بها في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة . 


إليكِ خطوات الباديكير في البيت وبإمكانيات سهلة ومتوفرة لديك ..


1- قومي أولًا بقص الأظافر وبردها وإزالة الحواف على أطراف الأصابع.

2- اغلي كمية من الماء الساخن على قدر تحملك وأضيفي لها شرائح الليمون و فنجانا من الملح الخشن مع كمية من الشاور جيل. 

3- ضعي قدميك في هذا الماء لمدة 20 دقيقة حتى تستطيعي إزالة الجلد الميت. 

4- استخدمي حجر القدم وافركي القدم بشكل كامل والأصابع والكعب .

5- أعيدي قدميك للماء بالليمون والملح مرة أخرى لمدة دقائق. 

6- إذا كنتِ تعانين من تشقق الكعبين ، قومي باستخدام آلة القدم لإزالة الجلد الجاف حول الكعبين. 

7- اشطفي قدميك بماء فاتر.

8- اخلطي ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من النشا وزيت الورد وادهني قدميك والكعبين بهذا الخليط ، فهو يعمل على ترطيب القدم والتخلص من تشقق الكعبين .
قبل العيد .. إليكِ طريقة الباديكير في البيت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها بـ صودا الخبز.. حيل سريعة للتخلص من تشقق الكعبين

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بـ 3 مكونات من مطبخك.. اقضي على تشققات الكعبين

وداعا للإحراج.. علاج سريع لتشقق الكعبين

نتائجها مضمونة.. أسرع وصفة لعلاج تشقق القدمين

غسول الفم.. الحل السحري لعلاج تشقق الكعبين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

إخوان تركيا يهاجمون تميم وبشارة بسبب سخرية بلال فضل.. فيديو

بعد ضم مهاجم المقاولون.. 3 صفقات ينتظرها عشاق الأهلي فى الميركاتو الصيفي

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

ردود أفعال مختلفة من الجمهور على قصة شعر محمد صلاح الجديدة.. شاهد

انقطاع المياه عن الساحل الشمالي.. والشركة: إصلاح الكسر أوشك على الانتهاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور

طريقة عمل الكتف الضاني.. خطوة بخطوة

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم