العلميين: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لإيقاف فرض الحراسة على النقابة





وأوضحت: النقيب وهيئة المكتب والمجالس المنتخبة، فى الأول من فبراير 2020 هم المنوط بهم إدارة النقابة وفقًا للقانون 120 لسنة 83 المنظم لعمل النقابة ولائحته الداخلية مع إزالة أسماء المتغيبين تقاعسًا وبدون عذر طيلة الشهور الستة الماضية.





وتابعت :"كما أن المجلس المنتخب فى 4 مايو 2020، بعد صدور حكم الحراسة أول درجة في 24 فبراير 2020 والمستشكل والمطعون عليه، يُعمل به فقط في مواجهة حكم الحراسة حال ثبوته والجاري وقف تنفيذه وإلغائه نهائيًا بالأساليب القانونية المناسبة".







وكان أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، أن تاريخ النقيب السابق عبد الستار المليجي انتهى بكارثة تاريخية وهي فرض الحراسة علي نقابة العلميين نتيجة تحديه إرادة المجلس وقانون النقابة وافتعال أزمات بين العلميين وملاحقتهم قضائيا بالباطل وإهدار أموال العلميين هباء منثورا .







وأضاف " أبو عميرة " فى تصريحات لـ " صدى البلد " أن الحراسة سيتم تنفيذها وتسليم المقرات خلال أيام بالقوة الجبرية انفاذا للقانون وذلك بعد احتلال المقرات ببلطجية المليجي ووقف المعاشات منذ أكثر من 7اشهر.

قالت هيئة مكتبة نقابة العلميين ، إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور حكم بفرض الحراسة على نقابتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم إيقاف الحكم.وأضافت الهيئة في تصريحات: "قريبًا سيتم إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية، كما سبق والغينا كافة الأحكام السابقة، مؤكدة أن كافة المراكز القانونية للنقيب وأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة، ونقباء الفروع ومجالسهم مستقره ولم ولن تمس".