مؤمن عثمان: افتتاح ٨ متاحف أثرية جديدة خلال الفترة المقبلة

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار ، إنه تم وضع اللمسات النهائية لمتحف شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه، مضيفا أن متحف شرم الشيخ في غاية الأهمية نظرا لما يحتويه من أشكال مختلفة من الآثار المصرية.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايه عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء امس، أنه نعطي رسالة مختلفة عن كيف كان المصري القديم متعايش مع الاخر والبيئة، و يظهر المتحف الفن المصري القديم وجماله.

تابع مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن شرم الشيخ متحف نوعي وجيد جدا والناس ستستمتع به، لافتا إلى أن مجمل المتاحف والتي سيتم افتتاحها الفترة المقبلة ٨ متاحف.