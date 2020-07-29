عاش يا نجم.. محمود الجزار ينشر صورا من مباراة الأهلي والجونة

نشر محمود الجزار لاعب نادي الجونة مجموعة من الصور له من مباراة امس الودية بين الجونة والأهلي استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " منور" و " ليك مستقبل باهر ان شاء الله" و " عاش يا نجم" و " الجزار العالمي".





يذكر أن الاهلي فاز في المباراة الودية مع فريق الجونة ب5 اهداف مقابل هدفين واقيمت على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز













ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



