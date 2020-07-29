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رياضة

وليد صلاح الدين: اتجاه الأهلي والزمالك للتعاقد مع لاعبي شمال أفريقيا تجربة ناجحة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:42 م
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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محمد رشاد
قال وليد صلاح الدين قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق إن اتجاه الأهلى والزمالك للتعاقد مع محترفي شمال إفريقيا، يعتبر تجربة ناجحة جدًا بعد نجاح عدة لاعبين فى الموسم الماضي.


وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "حمزة المثلوثي لاعب جيد جدًا وإضافة لفريق الكرة بنادي للزمالك ، ولكن الأهم هو سرعة التأقلم.


وتابع :"  أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي صفقة غالية جدًا ولكنه لم يتأقلم مع الفريق حتى الآن ، وكانت أزمة كورونا ضمن أسباب عدم تأقلم اللاعب".


واختتم: "أعين الأهلي والزمالك بدأت تتجه إلى لاعبي شمال إفريقيا، والتجربة ناجحة جدًا".
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