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رياضة

عمار حمدي: نعمل على تحسين مركز طلائع الجيش في الدوري عقب عودته

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:40 م
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
علق عمار حمدي وكريم طارق لاعبا الفريق الأول لكرة  القدم بنادي طلائع الجيش، على المباراة الودية التي خاضها الفريق العسكري أمام الزمالك مساء الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


وقال عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف الجيش في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "نركز لأن فريق طلائع الجيش ليس في المركز الذي يليق به، اللاعبون ليسوا أقل من لاعبي الأهلي والزمالك، نركز ونستعد جيدًا لنحسن من مركز الفريق".


وأضاف كريم طارق صاحب هدف فريقه في اللقاء: "التعادل مع الزمالك في آخر مباراة ودية يبين أننا استفدنا كثيرًا من المعسكر".


وأردف: "الهدف الذي أحرزته في بداية اللقاء أعطانا ثقة ودفعة قوية، والتعادل أمام الأبيض سيعطينا الدفعة المعنوية أمام بيراميدز في أولى المواجهات بعد العودة".


واختتم: "سنأخذ كل مباراة وكأنها مباراة كؤوس لنحسن من مركز الطلائع في الدوري الثاني".
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