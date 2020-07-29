125 جنيها للأولى.. النواب: زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة جيدة.. وخسائر القطاع كبيرة

التكلفة مرتفعة.. نقل البرلمان عن سبب رفع تذاكر القطارات

برلماني:

زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة ليست كبيرة وسيقابلها خدمة

نائب:

زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة تسهم في تقليل خسائر القطاع









أيد نواب البرلمان قرار الحكومة بتحريك أسعار تذاكر القطارات الجديدة، وأشاروا إلى أن خسائر الهيئة كبيرة للغاية والزيادة كانت طبيعية، وأضافوا أن الزيادة مقتصرة فقط على القطارات الجديدة، وبالتالي ليست هناك مشكلة، حتى تسهم تلك الزيادة في تخفيض خسائر القطاع.











جاء ذلك بعد أن أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل عن تسعيرة الركوب للقطارات الـ 38 الجديدة، ، الأولى المكيفة ١٢٥ بدلا من ١٠٠ والثانية المكيفة من ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه وأن هذه الزيادات تغطي ٧٠٪ إذا تم زيادة أسعار الـ ٩٠٠ قطار.









أكد كامل الوزير وزير النقل ، أن الدولة تنفق ١٤٢ مليار جنيه في تطوير الجرارات وعربات السكة الحديدية وأن السكة الحديد تنقل حاليا ٩٠٠ ألف راكب هناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها.



وأوضح وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء أن الدولة تنفق ٧.٥ مليار جنيه على هذا المرفق وحجم الإيرادات تصل إلى ٣ مليارات جنيه ومع دخول القطارات الجديدة فكرنا في رفع تسعيرة الركوب في القطارات الجديدة فقط ومع كل قطار جديد سيكون بالأسعار الجديدة.





اقرأ أيضا / وزير النقل: 900 قطار في السكة الحديد بحلول عام 2024











وقال النائب محمد الكوراني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن زيادة أسعار القطارات الجديدة، قرار صائب، وذلك لأن التكلفة مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تتناسب مطلقًا مع مصروفات السكة الحديد.







وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن الزيادة بالدرجة الأولى والثانية تأتي أيضًا على أساس ان الخدمة ممتازة، لافتًا إلى أنه لا مساس مطلقًا بأسعار تذاكر القطارات الأخرى.





وأشار نائب البرلمان إلى أن قطاع السكة الحديد يعاني من خسائر كبيرة للغاية، لذلك كان لابد من تحريك أسعار بعض الدرجات ذات الخدمة المميزة، مضيفًا بأن هذه النسبة تسهم بجزء في تقليل خسائر القطاع.



كما علق النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، على قرار وزارة النقل بتحريك أسعار تذاكر القطارات الجديدة، بالقول أن الزيادة ليست كبيرة، وتخص بعض القطارات، وهي الجديدة فقط.



وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن الزيادة المقدر بـ 125 للأولى المكيفة بدلا من 100 و 100 جنيه للدرجة الثانية المكيفة بدلا من 70 جنيها، معقولة، لكن يجب أن يكون هناك خدمة مميزة أيضًا للركاب.



وقال الخشب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن قطارات السكة الحديد تعاني من خسائر كبيرة للغاية، وإيراداتها لا تصل حتى إلى نصف مصاريفها، وبالتالي الحكومة كانت مجبرة على تحريك بعض أسعار تذاكر القطارات.



وانتقد عضو مجلس النواب بعض الممارسات التي تؤدي إلى استهلاك إيرادات قطارات السكك الحديد، منها هروب الركاب من دفع ثمن التذاكر، إلى جانب نسب التشغيل المرتفعة للغاية.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن الزيادة بالدرجة الأولى والثانية تأتي أيضًا على أساس ان الخدمة ممتازة، لافتًا إلى أنه لا مساس مطلقًا بأسعار تذاكر القطارات الأخرى.

في البداية، أيد النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، قرار وزير النقل، بتحريك أسعار القطارات الجديدة، الخاصة بالدرجة الأولى والثانية.