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أخبار البلد

تشغيل القطارات الجديدة غدا بأسعار جديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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محمود مطاوع

قال كامل الوزير ان مصاريف تشغيل لحد العام الماضي ٧.٥ مليار جنيه مصاريف تشغيل لمرفق السكة الخديد مشير الى ان الإيرادات كانت ٢ مليار حنيه فقط .

واضاف الوزير في مؤتمر صحفي ان ادخلنا 38 قطار جديد الى الخدمة الفاخرة ومكيفة لافتا ان كل ما يام تنفيذ قطار جديد سوف ندخله الخدمة باسعار جديدة حتى نغطي تكلفة الخدمة .

واشار الى ان الحكومة بدات تفكر في رفع تسعيرة ركوب القطارات مؤكدا ان هذا يشمل القطارات الحديدة فقط ولا مساس باسعار القطارات الجديدة .

واضاف ان سوف يتم تشغيل القطارات الجديدة غدا باسعار جديدة لتغطية مصاريف التشغيل لافتا ان هذا الاسعار ليس كبيرة
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