AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد توجيهات رئيس الوزراء.. اتحاد اليد مطمئن لإنهاء الصالات الجديدة في الموعد المحدد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
صرح المهندس حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة خلال شهر يناير من العام المقبل أن الأمور والترتيبات تسير بشكل مطمئن وفقا لعمل الإنشاءات الضخمة الجارية حاليا ومنها ثلاث صالات جديدة تماما بالإضافة إليّ الصالة الكبري بإستاد القاهرة التي يجري فيها عملية الإحلال والتجديد وفقا لطلبات الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي .


وقال لبيب أن الخطة العامة للبطولة تنقسم لجزئين الأول عملية الإنشاءات الكبيرة لإستادات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة و الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر واستاد برج العرب وجميعها منشأت جديدة ستكون بنية أساسية ممتازة لكرة اليد بالأضافة إليّ تجديد الصالة الكبري باستاد القاهرة والمسؤول عن تلك المهام إدارة الأشغال العسكرية للقوات المسلحة .


وأما الجزء الثاني من الإستعدادات للمونديال فهو الإجراءات اللوجيستية الموضوعة لخروج البطولة بشكل يليق بالمهمة التي وافقت مصر علي تحملها بتنظيم البطولة لدولة واحدة هي مصر بعد إسناد الإتحاد الدولي لدولتين هما ألمانيا والدانمارك لتنظيم النسخة الماضية من البطولة .


واختتم مدير المونديال تصريحاته بأن هناك لجنة للتفتيش عن الأعمال من الإتحاد الدولي ستزور مصر خلال شهر سبتمبر لمتابعة سير العمل ومطابقته للوائح الإتحاد الدولي . 

من جانبه أعرب مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرع العام علي المنتخبات الوطنية عن إرتياحه لطريقة سير العمل في الإستعدادات الجارية في الصالات الجديدة التي ستقام عليها مباريات البطولة وكذلك ملاعب التدريب . 

ووجه صفا شكره لجميع مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء بعد توجيه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة صرف الموارد المالية اللازمة لإنهاء العمل من الإنشاءات الجديدة في التوقيت المناسب الذي حدده الإتحاد الدولي لكرة اليد وهو خلال شهر أكتوبر المقبل مشيرا إليّ أن هناك تفاؤل كبير في مجلس الإدارة بتقديم بطولة مشرفة تليق بسمعة مصر وثقة الإتحاد الدولي في إسناد مصر لتنظيم البطولة . 

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إجتماعه أمس قد شدد علي توفير الموارد المالية اللازمة لإنهاء جميع المنشئات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد وفقا للتكلفة التقديرية لموازنة البطولة وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير المالية محمد معيط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام نصر: منتخب اليد ينتظر إشارة الانطلاق لبدء الاستعداد لمونديال مصر 2021

جولة تفقدية بالاسكندرية لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد

لمتابعة معدلات الإنجاز.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تراجع عروض حفل القرعة بمتحف الحضارات الجديد

وزير الرياضة للجنة العليا لمونديال اليد: ننتظر تنظيما أسطوريا لكأس العالم 2021 في مصر

ترشيحاتنا

كلوب يبلغ إدارة نادي ليفربول برغبته في الاستغناء عن 7 لاعبين

"حب عمرى كله".. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع بناتها.. شاهد

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

بالأسود الداكن| منة فضالي تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور..شاهد

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر.. ورحيل محمد أوناجم

للنصب عليك.. 4 أسرار يخفيها عنك الميكانيكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور