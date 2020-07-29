محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بمكتبة بديوان عام المحافظة وفدا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة .





وقدم الأنبا تادرس ، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد".





قد م محافظ بورسعيد، الشكر للانبا تادرس ورجال الكنيسة علي التهنئة بقرب حلول عيد الاضحي المبارك موكدا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد .



