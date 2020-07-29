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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:48 م
مخافظة بورسعيد يستقبل
مخافظة بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  بمكتبة بديوان عام المحافظة وفدا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران  بورسعيد، ورجال الكنيسة .

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

قدم محافظ بورسعيد، الشكر للانبا تادرس ورجال الكنيسة علي التهنئة بقرب حلول عيد الاضحي  المبارك  موكدا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد .

واضاف  أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد  تبادل المشاركة في كافة المناسبات"، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.
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