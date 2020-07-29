نصف مليون جنيه لـ معسكر برج العرب أبرزها.. 9 قرارات لمجلس إدارة النادي المصري

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعا؛ للوقوف على آخر المستجدات لشؤون الفريق الأول وأعضاء الجمعية العمومية .





و أصدر المجلس العديد من القرارات ومن أهمها اعتماد صرف المبلغ المخصص لإقامة معسكر الفريق الأول ببرج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام والمقدر بنحو 500 ألف جنيه.









كما قرر المجلس عودة الأنشطة الرياضية المتعلقة بالألعاب الفردية داخل النادي ، وكذلك الموافقة على إدخال لعبة الكونغ فو بالإضافة إلى استئناف نشاط الصالة المغطاة مرة أخرى.





وناقش المجلس أيضًا ملف تنمية موارد النادي خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال طرح مزايدة على وضع إعلان على كارنيه العضوية بالنادي المصري و طرح مزايدة للدعاية والإعلان داخل وعلى سور فرع النادي المصري “الضواحي 1” ( النادي الاجتماعي) بالإضافة للتواصل مع رجال الأعمال لرعاية فرق قطاع الناشئين بالنادي.





وقرر مجلس الإدارة إعادة طرح المحلات غير المؤجرة بسور فرع النادي المصري “الضواحي 1” من خلال القانون المنظم لهذا الشأن والتواصل مع شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة لجمهور النادي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية.



