AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نصف مليون جنيه لـ معسكر برج العرب أبرزها.. 9 قرارات لمجلس إدارة النادي المصري

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعا؛ للوقوف على آخر المستجدات لشؤون الفريق الأول وأعضاء الجمعية العمومية .

و أصدر المجلس العديد من القرارات ومن أهمها اعتماد صرف المبلغ المخصص لإقامة معسكر الفريق الأول ببرج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام والمقدر بنحو 500 ألف جنيه.


كما قرر المجلس عودة الأنشطة الرياضية المتعلقة بالألعاب الفردية داخل النادي ، وكذلك الموافقة على إدخال لعبة الكونغ فو بالإضافة إلى استئناف نشاط الصالة المغطاة مرة أخرى.

وناقش المجلس أيضًا ملف تنمية موارد النادي خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال طرح مزايدة على وضع إعلان على كارنيه العضوية بالنادي المصري و طرح مزايدة للدعاية والإعلان داخل وعلى سور فرع النادي المصري “الضواحي 1” ( النادي الاجتماعي) بالإضافة للتواصل مع رجال الأعمال لرعاية فرق قطاع الناشئين بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة إعادة طرح المحلات غير المؤجرة بسور فرع النادي المصري “الضواحي 1” من خلال القانون المنظم لهذا الشأن والتواصل مع شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة لجمهور النادي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية.

Advertisements

ترشيحاتنا

للتخلص من الكوابيس المزعجة.. الإفتاء توصى بـ 3 أمور

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

حماية المستهلك: إحالة 6 صفحات تروج وتبيع منتجات على الفيس بوك للنيابة العامة

مفيش أكل للأعداد الزيادة.. عروسان يضعان شروطاً غريبة لحضور حفل زفافهما

حكاية نيرمين الفقي مع البوركيني.. هل قصدت دعم المايوه الشرعي ؟

بعد أول يوم ميروحش فيه العيادة.. نجل طبيب الغلابة يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الراحل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور

سمكة الشمس.. العثور على مخلوق ضخم يشبه الفضائيين .. صور

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة