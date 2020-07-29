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رياضة

3 ضوابط تمنح صاحب عضوية اجتماعي المصرى العضوية العاملة.. تفاصيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:56 ص
سمير حلبية
سمير حلبية
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كتب محمد الغزاوى
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في اجتماعه الأخير الموافقة على طلبات تحويل عضوية فرع النادي المصري “الضواحي 1” ( النادي الاجتماعي) إلى العضوية العاملة وذلك لمن يرغب ممن سبق اشتراكهم في عضوية الفرع في الوقت الذي كانت فيه قيمة العضوية العاملة 26 ألف جنيه، على أن يقوم من يرغب في تحويل العضوية وفق 3 ضوابط هي:

1- تقديم طلب تحويل العضوية لإدارة النادي المصري.
2- سداد مقدم وقدره 4640 جنيها.
3- سداد الفارق بين ما سبق أن سدده العضو وبين مبلغ 26 ألف جنيه على أقساط شهرية متساوية قدرها 1000 جنيه شهريًا.


وقرر المجلس قيام إدارة الاشتراكات بالنادي بتسليم العضو المحول كارنيه العضوية العاملة فور الانتهاء من سداده لقيمة التحويل بالكامل. 
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