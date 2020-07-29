3 ضوابط تمنح صاحب عضوية اجتماعي المصرى العضوية العاملة.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في اجتماعه الأخير الموافقة على طلبات تحويل عضوية فرع النادي المصري “الضواحي 1” ( النادي الاجتماعي) إلى العضوية العاملة وذلك لمن يرغب ممن سبق اشتراكهم في عضوية الفرع في الوقت الذي كانت فيه قيمة العضوية العاملة 26 ألف جنيه، على أن يقوم من يرغب في تحويل العضوية وفق 3 ضوابط هي:





1- تقديم طلب تحويل العضوية لإدارة النادي المصري.

2- سداد مقدم وقدره 4640 جنيها.

3- سداد الفارق بين ما سبق أن سدده العضو وبين مبلغ 26 ألف جنيه على أقساط شهرية متساوية قدرها 1000 جنيه شهريًا.







