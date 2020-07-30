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برلمان

5 أمور بقانون الخدمة المدنية تؤدي للفصل من العمل.. تعرف عليها

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:02 ص
الفصل من العمل
الفصل من العمل
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عبد الرحمن سرحان
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدد من الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف عن العمل، نستعرضها.

وفيما يلي نرصد أهم تلك الشروط التي بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل:

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية
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