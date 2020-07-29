الإنتاج الحربي يحذر اتحاد الكرة ويطالب بهذا الأمر.. فيديو

كشف خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي، عن موقف فريقه من خوض المباريات الرسمية الأولى فور استئناف بطولة الدوري الممتاز.





وطالب مهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت الاتحاد المصري لكرة القدم، ، بتأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر، في الدوري المصري.





وأضاف مهدي أنه، يريد من اتحاد الكرة تأجيل أول جولتين في الدوري أمام إف سي مصر والأهلي مراعاة للظروف وإصابات كورونا التي ضربت الفريق، في الفترة الأخيرة.





ويواجه الإنتاج الحربي منافسه نادي مصر يوم 8 أغسطس في إطار الأسبوع الـ18، بينما يواجه الأهلي في الأسبوع الـ19 يوم 14 من نفس الشهر.





وأضاف: "مختار مختار منذ 10 أيام لم ينزل الملعب، بجانب 15 لاعبا في الفريق، لو لعبنا ستكون هناك إصابات كثيرة في الفريق.





وأكمل: ان لم يستجيب اتحاد الكرة خلال 48 ساعة في أمر التأجيل، سنرسل فاكسا للجنة الخماسية.





وكان اتحاد الكرة أعلن عن وجود 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي.



