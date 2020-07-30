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مجازرنا مفتوحة طوال أيام العيد.. الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم تكشف مخاطر الذبح بالشارع.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:16 ص
الأضاحي
الأضاحي
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محمود محسن
حذر الدكتور أيمن عادل مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم، من الذبح في الشوارع العامة خلال أيام العيد نظرًا للمخاطر الكبرى المترتبة على ذلك فى نقل الأمراض.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية  أن هناك 250 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان أخطرهم السل الذى ينتقل باللمس.

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وتابع مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم أن الحكومة فتحت المجاز أمام المواطنين على مدى أيام عيد الأضحى لتفادى أى ضرر قد يلحق بالإنسان نتيجة الذبح بالطرق الخطرة.

وأشار عادل إلى أن أن هناك أمور سلبية فى الذبح بالشوارع أو خارج المجازر الحكومية، منها تعذيب الحيوان والتعامل معه بدون رحمة الأمر الذى يتنافى مع الشرع، ويجعل لحوم هذه الحيوانات غير جيدة.

وقال  مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم مجازرنا مفتوحة طوال أيام العيد والمواطن سيدفع ثمن الجزار فقط ولن يتحمل ثمن الطبيب.
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