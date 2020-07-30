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أخبار البلد

جيهان جادو تكشف أهمية مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:01 ص
د. جيهان جادو
د. جيهان جادو
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سعيد العربي
قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، انه علي المصريين بالخارج ان يستانفوا طريقهم في رسم خريطه مصر المستقبل فالمشاركه بالانتخابات القادمه لمجلس الشوري هامه جدا واستحقاقا اخر يضاف لحق المصريين المغتربيين في التعبير عن ارائهم وذلك باختيار من ينوب عنهم في هذا المجلس الهام .

واضافت لصدى البلد ان ذلك لان لمجلس الشيوخ فائدة  كبري تتمثل في اهميته بمعاونة مجلس النواب في العديد من المسائل الحيويه الهامه التي تعود بالنفع العام علي المواطن المصري بشكل عام ومنها احتياجنا الي الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب. كما يعاون مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين .

وتابعت بالاضافه الي انه له حق المراقبه علي اعمال مجلس النواب . وايضا لتخفيف العبء عن مجلس النواب لان الحقيقه هناك امور كبيره جدا تقع علي كاهله في هذه الفتره وخاصه سن القوانين والتشريعات التي من شانها ادارة العديد من الامور الاقتصاديه والسياسيه والاستثماريه .

واستكملت لذلك لابد وان يتعين علي المصريين بالخارج اختيار من هم خبره وكفاءه وان يحسنوا اختياراتهم نظرا لاهمية مجلس الشيوخ في المرحلة القادمه . لرسم خريطة مستقبل مصر . وبما ان مشكلات المصريين بالخارج عميقه وتحتاج العديد من القوانين الخاصه التي تتيح الاليه لتنفيذها وان مجلس الشوري سيتولي مهمه مساعدة مجلس النواب في سن القوانين لذلك يهتم المصريين بالخارج بتلك الانتخابات 

وقالت في الحقيقة ان للمغتربين امالا واحلاما كثيره يرغبون في تحقيقها من خلال شخصيات ذات كفاءه وخبره  واعتقد ان علي المرشحين لمجلس الشيوخ لابد وان يكون لديهم الخبره الكافيه وايضا السيره العطره التي تنال علي ثقة جميع المصريين . وان علي اي مرشح ان يكون له برنامج واضح وصريح وخطه واضحه حتي يسهل علي المصريين بالخارج اختياره وان يكون شخصيه وطنيه لها ثقلها
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