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فن

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:24 ص
محمود جميدة فى العرض
محمود جميدة فى العرض الخاص لفيلم الغسالة
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أحمد إبراهيم
احتفل فريق عمل فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص للفيلم والذى من المقرر عرض فى عيد الاضحى وذلك داخل احدى السينمات فى مدينة السادس من اكتوبر. 

ولفت الانظار فى العرض الخاص الفنان محمود حميدة الذى اصطحب معه اسرته وحفيدة الذى دائم الظهور معه فى اى مناسبة فنية. 

وحضر العرض كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة والمخرج عصام عبد الحميد كما حضر الفنان أحمد فهمي ليتواجد إلى جانب زوجته هنا الزاهد، ودرة والمخرج مجدي الهواري والمنتج حسين القلا ومصطفى هريدي وجيلان علاء ومصطفى أبو سريع ومحمد جمال قلبظ.

الفيلم من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎
محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد
محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد
محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد
محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد
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