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أخبار البلد

بعد فضيحة الاغتصاب الجماعي بأحد الفنادق.. رضوى الشربيني: كان فيه وخلص

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:31 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
علقت الإعلامية رضوي الشربيني عبر حسابها على "تويتر"، على واقعة الاغتصاب الجماعي للفتيات بأحد الفنادق.

وكتبت رضوي الشربيني  "مجموعة من اقذر الشباب بيقوموا بتخدير البنت ثم اغتصابها اغتصاب جماعى ويتم تصورها مع كثير من الضحك ثم الامضاء على جسدها بعد الانتهاء وذلك فى أحد الفنادق الشهيرة". 

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وتابعت رضوى الشربيني "والضحك انه بعد ما انكشفت قصتهم بيهددوا الكبير قبل الصغير علشان البهوات مسنودين وفاكرين ان الدنيا زى زمان احنا بقى عايزين نبلغ السادة المغتصبين الواصلين...أنه كان فىً و خلص".

واستكملت رضوى الشربيني "الى كل فتاه تم اغتصبها فى الحادثة الشهيرة.. محدش يخاف الدولة معاكم بكل قوتها والمجلس القومى واقف وقفة أسد بلغى لو حد عملك حاجه و اللى عنده دليل يبعت".

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