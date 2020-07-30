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رياضة

لاعب ميلان السابق: يوفنتوس يناسب صلاح في إيطاليا أكثر من إنتر

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:02 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
اعتبر الإيطالي كريستيان زاكاردو لاعب ميلان السابق أن فريق يوفنتوس هو فقط المناسب للنجم المصري محمد صلاح حال عودته إلى إيطاليا.

ولعب محمد صلاح مع فيورنتينا على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي، ثم قضى موسمين مع فريق إيه إس روما قبل الانتقال إلى ليفربول.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال زاكاردو :"يوفنتوس فقط هو المناسب لمحمد صلاح في إيطاليا، ستكون صفقة تعجب جماهير يوفي كثيرًا، والفريق في حاجة إلى صلاح".

وأضاف زاكاردو :"لن ينجح محمد صلاح إذا انتقل إلى إنتر خاصة في وجود أنطونيو كونتي، لأنه لاعب مختلف تمامًا عن الطريق التي يلعب بها المدرب الإيطالي".

وأنهى بطل العالم مع إيطاليا في 2006 قائلًا :"صلاح لا يستطيع اللعب مع كونتي، لكن مع أي مدرب أخر سيتألق وينجح، مع كونتي سيركض صلاح كثيرًا في انتظار الكرة دون جدوى".
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