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السفير الروسي عن استمرار السياحة مع تركيا: نبحث دائما عن نقاط التقاء ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:16 ص
جيورجي بوريسينكو،
جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة
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اسراء صبري
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن تركيا وروسيا لديهما تاريخ علاقات كبير، موضحا "حاربنا بعضنا البعض قديمًا، ولكن هذا لا يجب أن ينعكس على الحاضر، فهذا لا يمنعنا من أن نكون شركاء وأصدقاء مقربين".

وفيما يخص قتل السفير الروسي في تركيا، قال أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أننا نتفهم المشكلات التي تمت في الفترة الأخيرة حينما تم قتل السفير الروسي وإسقاط الطائرة، متابعا "نحن دائما ننظر للأمام والمستقبل، ونعمل على وجود نقاط التقاء".

وتابع "تركيا تقوم بدور هام في المنطقة، ونحن نعتمد على أن يكون هناك تعاون مع الجانب التركي بدلا من أن تكون هناك عداوة".

وأكد لم يحدث وأن تم إسقاط طائرة مدنية في تركيا، ولكن ما حدث في مصر هو أنه تم إسقاط طائرة تحمل 223 مواطنا روسيا في سيناء"، مشيرا إلى أن تركيا قامت بإسقاط طائرة مقاتلة في سوريا، ولكن فيما يخص إسقاط طائرة مدنية من قبل تركيا لم يحدث.
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