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اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة قبل إجازة عيد الأضحى.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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احمد قطب- ايهاب عيد
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، جلسة نهاية الأسبوع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

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ورصدت كاميرا "صدى البلد"، أداء المؤشرات خلال الأسبوع داخل البورصة المصرية وجلسة نهاية الأسبوع قبل إجازة عيد الأضحى.

في البداية قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إنه يوجد تباين في أداء المؤشرات في الشراء حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة ١.٠٨% والمؤشرات الفرعية كان أداؤها أفضل وهي أغلقت على ارتفاع من ٤ إلى ٤.٥% بسبب استحواذ المصريين والأفراد على أغلب التداولات.

وأضافت "رمسيس"، أن المؤشر الرئيسي في منطقة عرضية يعمل طول جلسات الأسبوع مائل للصعود ولكن به نوع من جني الأرباح من قبل الأفراد مع انتظار الأسهم التي سوف يتم دخولها المؤشر أو خروجها منه من قبل المراجعة الدولية في الشهر القادم.

وأكدت "نعمل في قناة عرضية أدناها ١٠٢٠٠ نقطة وأقصاها ١٠٦٠٠ نقطة  ويدور المؤشر في هذا الاتجاه والمؤشرات الفرعية لم يكن بها تغير كبير خلال الأسبوع".
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