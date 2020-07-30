بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

أعتادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، بأبرز الإطلالات التى تتألق بها فى مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك.





لفتت نجوي كرم الأنظار فى أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، بفستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر ولا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، مما منحها مظهر جذابا.





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وحمل فستان نجوى كرم توقيع دار الأزياء العالمية Alex Perry، وبلغت تكلفة التصميم 2200 دولار أمريكي .





أكملت نجوى كرم إطلالتها بكلاتش صغير باللون الفضي واعتمدت على خصلات شعرها ذات اللون البني المموج والمنسدلة على كتفيها، فيما أختارت مكياجا مميزا و مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.