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عبد الله المغازي: الشباب دائما خلف القيادة السياسية وندعم الرئيس في قراراته ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:31 ص
عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، مساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق
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اسراء صبري
قدم عبد الله المغازي، مساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب، لأنهم بادروا بالتنوع من حيث مناصب الشباب داخل التنسيقية.

وأضاف "المغازي"، في حواره التلفزيوني ببرنامج "قلب مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التوسع في المناصب والتنوع في الأجيال سيساهمان في التطوير خلال الفترة القادمة على مستوى أجهزة الدولة.

وتابع مساعد رئيس الوزراء، يجب على الرئيس السيسي أن يطمئن ويثق في أن مجموعات الشباب دائما خلف القيادة السياسية، كما أننا نؤمن بأفكاره وندعمه في كل الحالات.

وشدد على أن القوات المسلحة والشرطة هم الأعمدة التي يرتكز عليها الوطن في هذه المرحلة، وأقدم لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود.

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