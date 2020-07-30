عرض العيد.. اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3900 جنيه فقط

يبحث دومًا محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض، لشراء أحد إصداراته القوية ذات الأداء المميز والتصميم المبهر، والسبب ارتفاع أسعار آبل الأمريكية، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت بنصف سعره تقريبًا.
ووفقًا لـ موقع "تك رانش" التقني، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، بألوان الأسود والسيلفر والوردي مقابل 245 دولارًا، ما يعادل 3900 جنيه.
ويمتلك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
ويقدم iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك اقتناء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت بألوان الأسود والسيلفر و الوردي عبر هذا الرابط.