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سيارات

روشتة تامر بشير|خطوات ضبط الزوايا في السيارة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قدم تامر بشير بعض النصائح لأصحاب السيارات الذين تحتاج سياراتهم لضبط الزوايا موضحا في الفيديو المنشور أن كاوتش السيارة يحتجا إلى أن يتماثل مع اتجاه الطارة وذلك للتأكد من ضبطها.

وأكد تامر بشير خلال برنامج " دوس بنزين " المذاع على قناة صدى البلد قائلا" وأنت بتمسك طارة العربية لازم تتأكد بالعدلة بتاعتها ولازم ضبط الكاوتش يكون نفس ضبط الطارة "

واستكمل تامر أن هناك أجهزة بها أكواد وتواريخ على حسب موديل السيارة لضبط الزوايا  موضحا انه من الافضل مع ضبط الزوايا ضبط الهواء والبحث عن جهاز ترصيص عن سرعات عالية وذلك من أجل السير على السرعات المقررة علي الطريق

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يذكر أن تامر بشير يقدم " دوس بنزين " وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض كافة مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم " التوصيلة" وهو برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.

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