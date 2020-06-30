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سيارات

روشتة تامر بشير| خطوات تنظيف سيارتك لتفادي فيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:43 ص
روشتة تامر بشير|
روشتة تامر بشير| خطوات تنظيف سيارتك لتفادي فيروس كورونا
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منة الله عبد الحميد
أكد الإعلامي تامر بشير أن قائدي السيارات يقعون في خطأ فادح وهو ترك الكحول في السيارة وتنظيف التابلوه به.


وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرارة الزائدة تلعب دورًا هاما في انفجار السيارة خصوصًا في ظل وجود زجاجة من الكحول بداخل السيارة. 


وتابع أن تطهير وتعقيم السيارة يتم من خلال استخدام الماء والصابون، مشددًا على أن الكحول يُدمر بلاستيك التابلوه وجلد السيارة لأنه يسبب تقشير تلك المناطق. 


نصح بشير بتنظيف مقابض الأبواب وحزام الأمان والأجهزة التكنولوجية وزر التكييف، مؤكدًا على ضرورة التخلص من القفازات أثناء القيادة لتفادي الفيروسات والميكروبات. 


يذكر أن تامر بشير يقدم " دوس بنزين " وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض كافة مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم " التوصيلة" وهو برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.
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