على طريقة حمو بيكا.. ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا برفقة هند عبد الحليم

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".





وظهرت ميرنا نور الدين برفقة هند عبد الحليم بفيديو كوميدي، مقلدين حمو بيكا بمهرجان "باتون باليه بالسمسم هات".





وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها الذين عبروا عن ذلك في تعليقاتهم ومنها "حلوين اوي ، بحبكم جدا ،منورين الدنيا ، ايه الضحك دا".





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يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.





وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.