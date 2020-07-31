أمريكا تنتقد دولا أوروبية بسبب محرقة الهولوكوست

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية عددًا من دول شرق ووسط أوروبا، بما فيها بولندا، لعدم تعويضها ضحايا محرقة الهولوكوست وعائلاتهم ومجتمعاتهم عن الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.





وقالت الوزارة في تقرير نشرته، أمس، إن البوسنة وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا لم يتخذوا جراءات بشأن مطالبات التعويض.





وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، تعليقا على التقرير الذي يتناول سجلات 46 دولة في الوفاء بالالتزامات، التي تعهدت بها في عام 2009 في مجال إعادة ممتلكات اليهود المصادرة ، "لقد مر الكثير من الوقت، والحاجة ملحة للعمل".



