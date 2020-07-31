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أخبار العالم

أمريكا تنتقد دولا أوروبية بسبب محرقة الهولوكوست

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية عددًا من دول شرق ووسط أوروبا، بما فيها بولندا، لعدم تعويضها ضحايا محرقة الهولوكوست وعائلاتهم ومجتمعاتهم عن الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته، أمس، إن البوسنة وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا لم يتخذوا جراءات بشأن مطالبات التعويض.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، تعليقا على التقرير الذي يتناول سجلات 46 دولة في الوفاء بالالتزامات، التي تعهدت بها في عام 2009 في مجال إعادة ممتلكات اليهود المصادرة ، "لقد مر الكثير من الوقت، والحاجة ملحة للعمل".

وكان من المقرر نشر التقرير في مارس، لكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا والمخاوف من أنه قد يغذي معاداة السامية خلال التردي الاقتصادي الناجم عن تفشي المرض.
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