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فن

فى ذكرى رحيل المخرج عاطف سالم.. قصة زواجه وطلاقه من نبيلة عبيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:15 ص
عاطف سالم ونبيلة
عاطف سالم ونبيلة عبيد
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى رحيل المخرج عاطف سالم والذى قدم للسينما عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية. 

وتزوج عاطف سالم من الفنانة نبيلة عبيد وهي في المرحلة الأولي من الثانوية العامة من المخرج الكبير، حيث كانت تعرفه عن طريق شقيقته اعتماد سالم، وتعرفت عليه في أحد الأيام أثناء خروجها من المدرسة وطلبت منه أن تمثل، وحقق لها هذه الرغبة وعرض عليها الزواج، ووافقت اعتقادًا منها بأنها سوف يحميها ويساعدها على تحقيق النجومية، وكان يكبرها بأكثر من 25 عاما.

وبعدما حققت نبيلة عبيد شهرة ونجومية كبيرة في الوسط الفني، وأصبح لها اسم كبير، دبت الخلافات بينها وبين عاطف سالم، حيث كان يغير الأخير عليها بشكل مبالغ لدرجة أنه كان يمنعها من الخروج من المنزل.

وكان يرافقها أثناء التصوير حتى وإن كانت تعمل مع مخرج غيره، واكتشفت نبيلة عبيد أنها عندما كان يسافر خارج مصر ليصور أي عمل له كان يقوم بتغيير رقم الهاتف الأرضي بمنزلهم، مما جعل نبيلة عبيد أثناء جلوسهما معًا على مائدة العشاء في أحد الليالي من عام 1967 أن تطلب منه الطلاق بشكل واضح وصريح بحجة فارق العمر بينهما، وفي حقيقة الأمر كانت نبيلة عبيد قد بدأت في الإخفاق في عملها بالفن؛ بسبب تشديدات عاطف سالم عليها. 
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