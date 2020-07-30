AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للمواطنين والمقيمين.. الكويت تسمح بالسفر منها وإليها وتستثني 7 دول

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:43 ص
الكويت
الكويت
Advertisements
سمر صالح

أعلنت دولة الكويت، اليوم الخميس، أنها سمحت للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دول عدة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، باستثناء القادمين من بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

إلى ذلك، قال مركز التواصل الحكومي على تويتر، نقلًا عن قرار لمجلس الوزراء، إن الكويت ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الأول من أغسطس.

ويستثني القرار القادمين من بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

وأعلنت الكويت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية، اعتبارا من أغسطس لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن، حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 444.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، إنه تم تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و903 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها مصر.. «الطيران المدني» الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار إلى 20 دولة

الكويت تمنع مواطنيها والمقيمين من السفر والقدوم من 7 دول

مصر تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا و37 حالة وفاة وأمريكا تسحب 12 ألف عسكري من ألمانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

ترشيحاتنا

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

كهربا: أحمد فتحي أصعب مدافع واجهته وكريستيانو ونيمار الأفضل عالميا.. فيديو

دعاء يوم عرفة يقال قبل النوم يغفر الذنوب من 12 كلمة

في قضية «حمزة مون بيبي».. حبس دنيا بطمة 8 أشهر بسبب ابتزاز مشاهير

موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر التريند.. رضوى الشربيني تعلق على واقعة الاغتصاب الجماعي.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب

فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور