ثروت سويلم: مش شايف إنجازات للجبلاية.. وفوزي غانم آخر الرجال المحترمين

شن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، هجومًا ضاريًا على اتحاد الكرة.





وقال ثروت سويلم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "من 25 أغسطس العام الماضي مش شايف منطقة الجبلاية باللي فيها، ومش شايف إنجازات حدثت على أرض الواقع".





وأضاف: " شخص واحد فقط اللي بسأل عليه في مقر الجبلاية بالجزيرة، وهو الحاج فوزي غانم آخر الرجال المحترمين".





يذكر أن عزمي مجاهد مدير ادارة المتابعة في اتحاد الكرة كشف عن مفاجأة بشأن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "الاتحاد الدولى لكرة القدم قرر مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية حتى ٣١ ديسمبر المقبل".





وأضاف: "الفيفا منح اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فترة الاستمرار حتى نهاية العام الجارى من أجل الانتهاء من ملفات تم تكليفه بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".



