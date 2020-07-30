AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بجميع الكليات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:17 ص
نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
قسم التعليم

عقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا موسعًا  بنظام التليكونفرنس  لمناقشة تفعيل التعلم الهجين تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحضور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لقطاعي التعليم والطلاب والدراسات العليا وإدارة تطوير التعليم بكامل هيئتها وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة. 


واستهل سعود الاجتماع بتهنئة  الجميع بعيد الأضحى المبارك وإعلان تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجميع الكليات. 


اقرأ أيضًا: 


واستعرضت ا.د. مني عبدالعال المدير التنفيذي لادارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب سياسات ونظم تطبيق التعلم الهجين واستخدام نظام ادارة التعلم الالكتروني وضرورة تفعيل دور لجنة المناهج ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان الجودة بينما قامت كلية الحاسبات والمعلومات بالتواصل مع الكليات المختلفة للتنسيق ووضع الاسس للبنية للتحتية حتى تتناسب مع متطلبات تطبيق التعليم الهجين.


كما استعرض الوكلاء الخطط المبدئية للعام الدراسي الجديد فيما يخص مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وشدد على الدعم الدائم من قبل إدارة جامعة عين شمس لكافة الكليات وتذليل كافة العقبات وضرورة التواصل مع الطلاب بإستخدام كافة السبل التكنولوجية الحديثة لتحقيق التعلم الفعال وتاهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.


وفي ختام الجلسة أشاد  سيادته بإدارة تطوير التعليم و ما بذلوه من جهد فائق خلال المرحلة السابقة، كما وجه الشكر الى ا.د.نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على مجهوداتها لضبط البنية التحتية بالكليات ووعدت بمزيد من تطوير هذه البنيه التحتيه بخطط متكامله في الفتره القادمه وتحت اشراف شبكة المعلومات الجامعية تحت اداره د. اسلام حجازي. 


ومن المقرر عقد اجتماع آخر قبل مجلس الجامعة القادم لاعتماد الخطط النهائية لتطبيق نظام الدراسة الهجين والذي سيختلف حسب طبيعة دراسة كل كلية تمهيدًا لرفع تلك الخطط لمجلس الجامعة للمناقشة والاعتماد. 


وزار الاجتماع لفتره وجيزة ا .د محمود المتيني، رئيس الجامعة، ووجه كلمة ترحيب بالحضور مؤكدا دعمه الكامل لجهود قطاع التعليم والطلاب برئاسة ا. د. عبدالفتاح سعود مشيدا بجهوده المبذولة في هذا الصدد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تطبق التعليم الهجين بالجامعات العام المقبل .. تعرف على النظام الجديد

التعليم الهجين.. خطة بديلة لحضور المحاضرات ومواجهة كورونا خلال العام الدراسي الجديد.. ورؤساء الجامعات: الاعتماد على التعليم عن بعد بنسبة كبيرة في المستقبل

في الجامعات أفضل.. برلمانية: التعليم المدمج صعب تطبيقه في المرحلة قبل الجامعية

بعد دمج نظامي وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.. تقليل نسبة الحضور والاعتماد الإلكتروني ضمن خطة التعليم للعام المقبل.. وإلزام الطلاب والأساتذة والعاملين بالإجراءات الاحترازية

بعد إعلان ملامح خطة التعليم الهجين.. الأعلى للجامعات: 50% منه إلكترونيا والآخر بالحضور .. والطلاب: الأنسب في ظل الظروف الراهنة

رئيس جامعة بني سويف: تطبيق خطة نشر التعليم الهجين وبدء فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

عضو إسكان البرلمان لـ صدى البلد: صاحب العقار مسئول عن دفع رسوم التصالح حال تواجده.. مقترح بإلغاء اشتراط طلاء واجهات المنازل.. وهناك 18 مليون وحدة سكنية مخالفة

شاهد.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة من الحرم

دعاء يوم عرفة للصائمين.. مستجاب لنيل كافة الخيرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور