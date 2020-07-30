الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام .. فيديوجراف





أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 23 حتى30 يوليو 2020):









حيث نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25% ، كما نفي ما اثير حول صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" ، وتفي ايضا ما تردد حول غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك













ونفي المركز ما اثير حول حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض ، كما نفي ما تردد حول الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي ، كما نفي ما تداول حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق





ونفي المركز ما انتشر حول حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر، ونفي المركز ايضا ما اثير حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد ، ونفي ما تردد حول بيع قطع أثرية مصرية لصالح" المتحف البريطاني" في لندن كما نفي ما اثير حول منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية