استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بمحافظات الجمهورية.. وإغلاق 380 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بمحافظات الجمهورية

إغلاق 380 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

الطب الوقائي: تحرير 2507 محاضر حيال المخالفات الصحية









أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 118 طنًا و561 كيلو جرامًا أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و2388 لترًا من العصائر والمياه المعبأة والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات خلال شهر يوليو الجاري، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حرصًا على صحة المواطنين.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.









وقال "مجاهد" إنه تم خلال الحملات المرور على 2645 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 101 طن و75 كيلو جرام أغذية متنوعة و1100 لترًا عصائر ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 17 طنًا و486 كيلو جرام أغذية متنوعة، و1288 لتر عصائر ومشروبات وألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال الفحص الظاهرى لها، حيث تم سحب 3927 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.









من جانبه، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 2507 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 380 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.









