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مرأة

فوائد الصداقة.. تطيل العمر وتحميك من أمراض غير متوقعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:09 م
الصداقة
الصداقة
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لمياء الياسين
تجعل الصداقات الحياة ذات معنى فإذا كان لديك شخص تخبره بكل أسرارك وإذا كان لديك شخص يعرف نقاط ضعفك ولكنه لا يزال يساعدك ، فأنت شخص محظوظ.

إليك أبرز  فوائد الصداقة فى اليوم العالمى للصداقة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
 
الصداقة تطيل العمر

كشفت دراسة حديثة أن الصداقات جيدة للصحة لأنها يمكن أن تقلل من مستويات التوتر ، وتزيد من طول العمر وتمنع بعض الأمراض.


تحميك من الاكتئاب 

 يمكن للصداقة  إطلاق مواد كيميائية تساعد على تحسين المزاج  مثل ممارسة التمارين الرياضية ويمكن أن يكون للصداقة تأثير كبير على رفاهيتك لأنها تزيد من سعادتك ، يلعب الأصدقاء أدوارًا ومسؤوليات في  حياتنا اليومية ، فنحن نحتاج إلى صديق يعتمد عليه ، ويحزن معنا ،  ويستمع إلينا .

عندما يكون لديك أصدقاء فأنت لست وحيدًا أبدًا تعد الصداقة طريقة رائعة للتغلب على الشعور بالوحدة

التعافى سريعا

تقول دراسة حديثة أن الشخص الذي يعاني من مرض خطير يمكن أن يتعافى بشكل أسرع عندما يحصل على دعم العديد من الأصدقاء . 

 قلة المحبة أو الصداقات قد تسبب الاكتئاب يقول خبراء الصحة النفسية أن الشعور بالوحدة أو عدم وجود أصدقاء مرحين قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب 

كما أن وجود مجموعة من الأصدقاء الجيدين يزيد من طول العمر أكثر من التواصل مع الأقارب والعائلة. التواصل بعمق مع الآخرين يقلل في الواقع من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

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