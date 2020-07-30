صاحب أول فيلم عربي وأفريقي رشح للأوسكار.. ذكرى ميلاد "وحش الشاشة" فريد شوقي ... فيديو

عرضت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي، التي تحل اليوم الخميس.
وأضافت الإعلامية جومانا ماهر ، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنلمج صباح الخير يا مصر ، أن "وحش الشاشة"، ولد في حي السيدة زينب، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ووقف للمرة الأولى أمام الكاميرا في فيلم "ماك الرحمة"، في عام 1946، حيث استمر في تقديم أدوار الشر الثانوية حتى عُرض لها فيلمان من بطولته وقصته، الأول "الأسطى حسن" الذي عرض خلال عام 1952، والثاني هو فيلم "حميدو" الذي عُرض بعدها بعام واحد.
وتابعت ، أنه قدم في عام 1958، فيلم "باب الحديد"، وهو أو فيلم عربي وأفريقي يرشح للأوسكار لجائزة الأوسكار، وتربع على عرش النجومية لنصف قرن قدم فيها أكثر من 350 عملا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، حيث مثل وألف وأنتج، وحصل على جائزة الدولة عن فيلم "جعلوني مجرما"، كما حصل على جائزة الإنتاج من مهرجان برلين عن فيلم "الفتوة"، وأُختير 14 فيلمًا من أعماله، ضمن قائمة 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.