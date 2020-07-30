صاحب أول فيلم عربي وأفريقي رشح للأوسكار.. ذكرى ميلاد "وحش الشاشة" فريد شوقي ... فيديو

عرضت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي ، التي تحل اليوم الخميس.





وأضافت الإعلامية جومانا ماهر ، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنلمج صباح الخير يا مصر ، أن "وحش الشاشة"، ولد في حي السيدة زينب، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ووقف للمرة الأولى أمام الكاميرا في فيلم "ماك الرحمة"، في عام 1946، حيث استمر في تقديم أدوار الشر الثانوية حتى عُرض لها فيلمان من بطولته وقصته، الأول "الأسطى حسن" الذي عرض خلال عام 1952، والثاني هو فيلم "حميدو" الذي عُرض بعدها بعام واحد.



