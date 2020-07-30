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الحالة المرورية.. سيولة على الدائري بالتزامن مع بداية عطلة عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:36 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شيرين عادل
استعرضت الإعلامية ليندا عبداللطيف، الحالة المرورية، وتحديدًا بالطريق الدائري، حيث بدأت فيه من شمال القاهرة، وتحديدًا من شبرا الخيمة للقادمين من محافظات الوجه البحري، سواء على طريق شبرا- بنها الحر أو طريق مصر-الإسكندرية الزراعي، حيث يشهد سيولة مرورية، في اتجاهي الطريق الدائري. 

وقال مينا مكرم مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"،  والمذاع عبر على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، إن السيولة المرورية ملحوظة على الطريق الدائري، بالتزامن مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك.  

وأوضح، أن اتجاه محور 26 يوليو، يشهد بعض أعمال الإنشاءات والإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطريق، لافتًا إلى أنه يجرى صيانته بطولله منذ أشهر طويلة، وذلك من خلال إعادة رصفه للتأكد من تحمله الأوزان الثقيلة.  

وواصل: "اتجاه المحور منقسم إلى حارتين لأن الناحية اليمنى انتهت للتو، ويجرى العمل على تطوير باقي المناطق، وحتى الآن مختلف أماكن الطريق الدائري يتم تطويرها". 
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